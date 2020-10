Noch im hohen Alter von großer Vitalität

Ihren 100. Geburtstag feierte am Dienstag Ursula Oechsner. Erste Gratulationen kamen von Sohn Hans-Joachim und Schwiegertochter Karin Oechsner sowie von Oberbürgermeister Peter Kleine (l.).

Weimar. Ihre 100. Geburtstag beging am Dienstag in Weimar Ursula Oechsner. Unter den ersten Gratulanten war auch OB Peter Kleine.

Ihre Vitalität und Courage hat sie sich bis ins hohe Alter bewahrt. Wer Ursula Oechsner kennenlernt, möchte kaum glauben, dass die pfiffige alte Dame am Dienstag ihren 100. Geburtstag feierte. Sie lebt in Weimar-West in ihrer eigenen Wohnung. „Hier wohne ich seit 40 Jahren“, betont die Jubilarin, dass sie sich dort nach wie vor rundum wohl fühle. Sie geht selbst einkaufen und zur nahen Arztpraxis. „Ich muss mich bewegen“, erklärt die Jubilarin und wechselt ins Englisch, dass sie fließend beherrsche.