Noch immer 365 freie Ausbildungsplätze in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Im Gegenzug haben 130 junge Leute aus der Region noch keinen Vertrag in der Tasche.

Der Start in den Monat August war für viele Junge Leute in Weimar und im Weimarer Land der Tag, an dem sie ihre Ausbildung begonnen haben. Zahlreiche Unternehmen suchen derweil noch immer händeringend nach Berufsnachwuchs.

Denn: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt sind noch nicht überstanden. Die Zahlen der Bewerber und freien Stellen stehen nach wie vor in einem starken Missverhältnis. In Mittelthüringen gibt es nach Angaben der Agentur für Arbeit rein rechnerisch 2,2 unbesetzte Ausbildungsstellen pro jedem Bewerber und jeder Bewerberin ohne Lehrvertrag.

Dieses Verhältnis findet sich mit einem Wert von 2,3 freien Stellen für jeden Lehrstellensucher auch in Weimar: 61 Jugendliche sind noch nicht versorgt und 136 Lehrstellen noch frei.

Laut Agentur waren in der Kulturstadt im Juli 170 junge Leute auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Das sind 45 weniger als vor einem Jahr und 68 weniger als vor der Pandemie. Gleichzeitig sei das Ausbildungsengagement der Unternehmen konstant hoch: 330 Ausbildungsstellen wurden laut Agentur in Weimar angeboten. Das sind 11 mehr als in den vergangenen Jahren.

Noch weiter klafft aktuell die Schere im Weimarer Land auseinander. Im Landkreis suchten laut Agentur 285 junge Leute eine Ausbildung – 36 weniger als vor einem Jahr. Die Unternehmen meldeten 456 Ausbildungsstellen. Das seien nur minimal weniger als in den Vorjahren. Aktuell seien noch 69 Jugendliche auf Suche und 229 Ausbildungsplätze frei. Das ergibt rein rechnerisch 3,3 freie Stellen auf einen unversorgten Bewerber.

Ausbildungssuchende und Betriebe sollten die Zeit jetzt nutzen, um letzte Entscheidungen zu treffen. Dazu rät Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Erfurt. „Ein Hoffen auf mehr oder andere Bewerberinnen oder Bewerber ist wenig hilfreich. Jetzt brauchen wir die Bereitschaft, miteinander ins Gespräch zu kommen, den Vertrag abzuschließen und bei Bedarf unsere Unterstützung zu nutzen“, fügte er hinzu.

Für alle Jugendlichen und Eltern hat die Berufsberatung der Agentur unter 0361/3021010 die Sommerhotline „Ausbildung und Studium“ geschaltet. Dort gibt es werktags von 8 bis 12 Uhr Hinweise zur Ausbildungssuche, Studienplatzwahl oder Berufsentscheidung. Immer montags werden Themenschwerpunkte behandelt: am 16. August Work&travel, Au pair und Freiwilligendienst, am 23. August Last-Minute-Ausbildungsvermittlung und am 30. August der Einstieg in die Ausbildung nach Ausbildungsstart.