Noch immer Konfettiregen an Weimars Goetheplatz

Die Aufräumarbeiten vom Zwiebelmarkt sind schon längst abgeschlossen, doch das Konfetti von der Bühne am Goetheplatz hängt noch immer in den Bäumen.

Weimar. 21 Tonnen Müll sind zum Zwiebelmarkt in Weimar eingesammelt worden. Manche Überbleibsel sind noch immer nicht beseitig.

Manche Spuren des 370. Zwiebelmarktes sind noch zu sehen, das Konfetti von der Bühne am Goetheplatz hängt noch immer in Bäumen und Büschen. Die Abfallmenge sei leicht zurückgegangen, so die Stadtverwaltung. 21,04 Tonnen Marktabfälle seien eingesammelt worden. Müll landete nicht immer da, wo er hingehört. Manche Mülleimer seien nur halb voll gewesen, während Abfall in Sichtweite unsachgemäß entsorgt wurde.