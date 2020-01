Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung, ist am 9. Januar Gast des Neujahrsempfanges von Lions-Club und Dorint.

Noch Karten für Empfang der Lions

Für den inzwischen zwölften gemeinsamen Neujahrsempfang des Lions-Clubs „Weimar Classic“ und des Dorint-Hotels am Donnerstag, 9. Januar, sind noch einige Karten zu haben. Gast und Vortragende ist diesmal die Präsidentin der Klassik-Stiftung, Ulrike Lorenz. Sie wird im „Dorint“ über einige strategische Überlegungen zur Stiftung sprechen. Sieben Monate nach ihrer Amtsübernahme richtet sich die Klassik-Stiftung mit der Vielfalt ihrer kulturellen Erbschaften verstärkt an die Menschen von heute und will zur geistigen Orientierung der Gesellschaft beitragen.

Wie gewohnt kommt der Reinerlös der Benefizveranstaltung dem Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru in Weimar zugute. Karten sind zum Preis von 29 Euro inklusive Sektempfangs und fliegenden Buffets bei der Tourist-Information und direkt im Hotel erhältlich. Der Empfang beginnt um 19 Uhr, der Einlass eine halbe Stunde zuvor.