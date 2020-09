Noch Karten für Prolog-Konzert

Weimar. Das Festival „Güldener Herbst“ 2020 lädt zwar nach Gotha ein. Doch das Prolog-Konzert findet am 1. Oktober in Weimar statt.

Noch Karten gibt es für den Prolog des Alte Musik Festivals „Güldener Herbst“ am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Stadtkantor Johannes Kleinjung widmet sich gemeinsam mit Ensemble Hofmusik und dem Johann-Sebastian-Bach-Ensemble Weimar vergessenen Kantaten von Gottfried Heinrich Stölzel und Georg Anton Benda. Beide Komponisten waren nacheinander als Kapellmeister am Hofe in Gotha engagiert und zu ihrer Zeit Schwergewichte in der deutschen Musiklandschaft. Es bleibt das einzige Konzert des Festivals 2020 in Weimar. Tickets und Festivalpässe: www.ticketshop-thueringen.de / Tel: (03 61) 227 5 227