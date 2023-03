Noch Karten für Tag der Karnevalisten in Apolda erhältlich

Apolda/Weimarer Land. Mit einem Mix aus Beiträgen der teilnehmenden Vereine und anschließendem Tanz endet an diesem Samstag in Apolda die Faschingssaison.

Am kommenden Samstag, dem 18. März, wird in der Festhalle der Apoldaer Vereinsbrauerei, Topfmarkt 14, der traditionelle „Tag der Karnevalisten“ gefeiert.

Mit dieser Feier endet die aktuelle Karnevalssaison in Apolda und dem Weimarer Land endgültig, sie dient als Dankeschön-Veranstaltung für alle Teilnehmer des Faschingsumzugs im Februar und alle Karnevalsfreunde.

Das Programm besteht dabei, wie auch aus früheren Jahren bekannt, aus Beiträgen aller Vereine, die am Faschingsumzug teilgenommen hatten. „Damit schaffen wir für die Aktiven eine Möglichkeit, mal zu sehen, was andere Vereine so auf die Beine stellen. Denn in den anstrengenden Tagen der vereinseigenen Veranstaltungen schaffen es die wenigsten Aktiven, andere Vereine zu besuchen“, heißt es von Seiten des Faschings-Regionalvereins Apolda (FRA), der alljährlich die Veranstaltung organisiert.

Nach dem Programm wird wieder getanzt, hier wird die Partyband „Da’capo“ für die gute Stimmung sorgen.

Karten zu 5 Euro sind in dieser Woche noch im Papier- und Schreibwarenladen Greulich in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße erhältlich.