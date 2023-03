Noch nicht vom Winde verweht: Windkraftanlagen im Weimarer Land

Dirk Lorenz-Bauer über die Investition in erneuerbare Energien

Der Volksmund weiß: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So wird das Thema Windkraftanlagen auf dem Gebiet von Apolda früher oder später hochkochen. Dazu braucht es keine Propheten. Vielmehr reicht ein Blick auf die Stromrechnung. Die ist gerade bei Firmen oft hoch.

Damit steigt der wirtschaftliche Druck; der politische ist eh schon hoch. Druck, der dafür sorgt, dass sich, wer dazu fähig ist, verstärkt um Investitionen in die nachhaltige Energieerzeugung kümmern wird.

In Apolda soll es dem Vernehmen nach unternehmerisches Potenzial geben, das für eine Investition in ein insgesamt gut 180 Meter hohes Windrad taugen soll. Allerdings soll der Protagonist kurzfristig zurückgezogen haben. So also hatte der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung zumindest dazu doch nichts zu beraten. Inoffiziell Wind vom Großvorhaben dürften aber inzwischen Bürger in Rödigsdorf, Oberroßla und im Moorental bekommen haben. Zwar wurde das Thema nun offiziell erstmal ad acta gelegt. Vielleicht um in Ruhe das weitere Vorgehen zu beraten. Vom Winde verweht ist da also noch gar nichts. Das ist ziemlich sicher.