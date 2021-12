Noch vor Weihnachten strengere Regeln für Geflügelhalter in Weimar

Weimar. Die Stadt will mit den Maßnahmen, die ab 23. Dezember gelten, die Geflügelpest abwehren.

So drakonisch wie im Weimarer Land, wo in einigen Teilen ab dem 18. Dezember im Kampf gegen die Geflügelpest Stallpflicht gilt, sind die Maßnahmen in Weimar noch nicht. Aber auch hiesige Geflügelhalter sollten sich gut auf den 23. Dezember vorbereiten. Dann treten zwei Allgemeinverfügungen der Stadt in Kraft, die tags zuvor im Rathauskurier veröffentlicht werden.

Sie schreiben unter anderem vor, dass an den Eingängen zur Geflügelhaltung Desinfektionswannen oder -matten für die Schuhe stehen müssen. Zudem müsse Schutzkleidung angelegt werden, die nur in der Anlage getragen wird und mindestens einmal pro Woche zu desinfizieren sei. Sind die Tiere draußen, sei es zwingend, die Ställe jedes Mal einschließlich der dortigen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren. Gleiches gelte für Transportmittel, in denen Geflügel unterwegs war.

Zu den Regelungen gehört ferner unter anderem das Verbot, Geflügel über Märkte, Börsen oder mobile Händler zu kaufen. Ausnahmen seien möglich, wenn die Tiere „klinisch und Wassergeflügel auch virologisch innerhalb der letzten vier Tage untersucht wurden“. Das müsse per Nachweis belegt sein.

Bei Zuwiderhandlungen, betonte die Stadt vorsorglich, seien Bußgelder bis zu einer Höhe von 30.000 Euro möglich.