Sieglinde Römhild aus dem Team der Nohraer Ortschronisten in den Heimatstuben, die nach dem Vorbild von Wohnräumen aus früheren Zeiten gestaltet sind.

Nohraer Heimatstuben öffnen am 3. Juli

Nohra. Wer die Heimatstuben in Nohra noch nicht kennt, hat am Wochenende Gelegenheit, das nachzuholen.

Das Team der Nohraer Ortschronisten bietet am Samstag, 3. Juli, eine Öffnungszeit der Heimatstuben an. Das ehemalige Schulgebäude direkt hinter dem Gemeindehaus ist mit seiner Zimmer-Aufteilung einem alten Wohnhaus nachempfunden und steckt voller Erinnerungspotenzial. Von 15 bis 17 Uhr empfangen Sieglinde Römhild und ihre Mitstreiter die Neugierigen in der Herrenstraße 36.