Nordkreis-Schulen erproben Filial-Modell

Eine gemeinsame Struktur für die beiden Regelschulen im Nordkreis des Weimarer Landes: Was im Alltag schon seit längerem funktioniert, wollen Schüler, Pädagogen und Eltern in Buttelstedt und Berlstedt nun auf reguläre und gesetzlich verankerte Füße stellen.

Die Schulkonferenzen der Regelschulen Am Lindenkreis in Buttelstedt sowie An der Via Regia in Berlstedt haben im September 2020 dem Vorschlag zugestimmt, gemeinsam ein Filial-Schulmodell zu erproben. Das hieße: Aus zwei Schulen, die aktuell kooperieren, wird eine. Mit zwei Standorten (Haupthaus und Filiale), einem gemeinsamen Kollegium, einer Schulleitung, einer Elternvertretung, einer Schulkonferenz.

„Es geht um einen tragfähigen, verlässlichen Rahmen“, sagt Martina Weyrauch. Die Buttelstedter Schulleiterin trägt seit Februar 2019 auch die Verantwortung für die Berlstedter Regelschule. „Und das Allerwichtigste ist der Erhalt beider Standorte.“ Nur auf diesem Weg sei es möglich, durch gemeinsame Kurse ein breites Angebots-Spektrum bieten zu können. Auf eine Anfrage beim Bildungsministerium des Freistaates, ob es möglich sei, dass die beiden Schulen das Filial-Konzept für einen längeren Zeitraum erproben, habe man eine positive Antwort bekommen, so Weyrauch. „Das Ministerium sagt, wenn das bei uns drei Jahre gut läuft, könnte das als Modell in den nächsten Schulnetzplan einfließen.“

Die Entscheidung zum Start dieses Versuches kann allerdings nur der Schulträger treffen – also der Kreis Weimarer Land. In einem Gespräch im November mit Landrätin Christiane Schmidt-Rose und der für die Schulverwaltung zuständigen Beigeordneten Jacqueline Schwikal legte Martina Weyrauch ihre Positionen dar.

Die Kommune hat sie in jedem Fall auf ihrer Seite: Der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß, will das Projekt nach Kräften unterstützen. „Eine Idee ist zum Beispiel ein Shuttle-Service, der Schüler zu gemeinsamen Kursen von einem Standort zum anderen bringt und den auch ältere Einwohner mit nutzen können“, so Weyrauch. Auch für Heß hat der Erhalt beider Häuser den höchsten Stellenwert. Er zeigt sich zuversichtlich: „Unter anderem die geografische Lage spricht dafür. Unser Einzugsgebiet reicht bis nach Weimar, Erfurt und in den Kreis Sömmerda.“ Auch in den ersten Vorgesprächen in der Verwaltung zum Haushalt für 2021 habe das Thema bereits eine Rolle gespielt.

Die Regelschule Buttelstedt unterrichtet aktuell 209 Kinder und Jugendliche, in Berlstedt sind es 127. Insgesamt arbeiten in den beiden Häusern 29 Lehrkräfte. „Ob es dann einen gemeinsamen Dach-Namen gibt und wie man die Identitäten beider Standorte trotzdem erhalten kann, das sind Fragen, die jetzt mit dem Schulträger zu klären sind“, so Martina Weyrauch.

Damit zunächst der Bildungsausschuss des Kreistages sich mit diesem Thema befasst, muss ein Ausschussmitglied, ein Kreistagsabgeordneter oder auch die Verwaltung einen entsprechenden Antrag stellen. Wenn dort alle Fragen geklärt sind, dann gibt der Ausschuss eine Empfehlung an den Kreistag, dessen Mitglieder dann darüber abstimmen müssten.

Jacqueline Schwikal unterstreicht: „Nur dort kann eine solche Änderung im geltenden Schulnetzplan beschlossen werden.“