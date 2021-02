Nordkreis-Stadtrat tagt in Krautheim

Der Wahlleiter und sein Stellvertreter für die Wahl zum Ortschaftsbürgermeister in Großobringen stehen am Mittwochabend fest. Unter anderem wegen dieser Personalien tagt der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg am 3. Februar trotz des Corona-Lockdowns unter strengen Hygieneregeln: Für Kommunalwahlen sind Vorlaufzeiten und Fristen einzuhalten.

Zur Urne gehen die Großobringer am 25. April. Zurzeit versieht der hauptamtliche Bürgermeister der Landgemeinde, Thomas Heß (CDU), das Ehrenamt in seinem Heimatdorf in Doppelfunktion und erwägt eine erneute Kandidatur.

Weiteres wichtiges Thema ist die Vergabe der Aufträge für die ersten sieben Lose zum Baustart des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Ramsla (unsere Zeitung berichtete), die in diesem Fall der Stadtrat direkt übernimmt, da der Bauausschuss nach der Submission der Ausschreibung nicht mehr tagte.

Die Abgeordneten stimmen zudem über ihre Zustimmung zur neuen Kooperation der Regelschulen Buttelstedt und Berlstedt als Filialmodell ab und setzen die Ortsdurchfahrtsgrenzen entlang der Landesstraße 1055 in Berlstedt neu fest. Auch das dortige Projekt „Generationswohnen“ steht noch einmal auf der Tagesordnung.

Mittwoch, 3. Februar, 18 Uhr, Bürgerzentrum Krautheim, Am Schenkanger