Nordstadt hat in Spielberg investiert

Das Wetter am Mittwochnachmittag lud nicht gerade dazu ein, sich längere Zeit auf einem Spielplatz aufzuhalten – zumal auf einem, der auf einer Anhöhe liegt. Da mit Regen im Herbst allerdings zu rechnen ist und auch damit, dass die Sonne bald wieder über Weimar-Nord scheint, fiel der Termin, zu dem sich Oberbürgermeister Peter Kleine, der Ortsteilrat und Kinder aus dem Stadtteil verabredet hatten, natürlich nicht ins Wasser. Zusammen weihten sie den in Teilen neu gestalteten Spielberg nördlich der Bonhoefferstraße ein.

Als vor Jahrzehnten das Plattenbaugebiet in der Nordstadt entstand, war der Berg mit dem Erdaushub für die Fundamente der Wohnblöcke aufgeschichtet worden. Auf die Kinder des Stadtteils wirkte der Hügel von Beginn an anziehend. Im Jahr 2000 wurde im Rahmen eines Expo-Projektes offiziell ein Natur- und Abenteuerspielplatz angelegt.

Mit seinen weitläufigen Möglichkeiten sucht der Spielberg in Weimar seinesgleichen. Im Detail ließ er allerdings auch Optimierungsbedarf erkennen. Einen guten Teil davon konnte der Ortsteilrat mit Unterstützung der Stadt abarbeiten lassen. Der Kriechtunnel etwa vermittelt nun tatsächlich den Eindruck einer einladenden Spiellandschaft. Vormals mutete die teils eingegrabene Betonröhre eher an, als sei sie bei Kanalarbeiten vergessen worden. Nun gönnte ihm der Kommunalservice eine ansehnliche Palisaden-Einfassung und einen hölzernen Überbau zum Klettern. Auf dem Fleckchen nebenan, das mitunter als illegaler Grillplatz genutzt wurde, steht eine nagelneue Doppelschaukel für rund 2500 Euro.

Immerhin rund 7000 Euro wurden in Sitzgelegenheiten investiert. Um den Eltern zu ermöglichen, ihren spielenden Kindern auch im Sitzen zuzuschauen, wurden zwei Bänke aufgestellt. Die Sitzflächen des kleinen Amphitheaters an der Freilichtbühne erhielten zudem Hartplastikbohlen als Auflage, um die Anlage besser für Veranstaltungen nutzen zu können. „Wir sind mit unseren Schulen im Gespräch, um die Freilichtbühne mehr mit Leben zu füllen. Aber in Corona-Zeiten sind solche Pläne nicht so leicht umzusetzen“, sagte Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich. Mit dem Jugendclub „Nordlicht“ und dem Förderzentrum Sehen stehe er überdies in Kontakt, um von ihnen den Holzpavillon am Amphitheater aufarbeiten und gestalten zu lassen.

Auch unterhalb des Berges, im Ballspiel-Rondell an der Marcel-Paul-Straße, ergänzte der Ortsteilrat die Spielmöglichkeiten. Für rund 1700 Euro ließ er hier eine Tischtennisplatte aufstellen.

Für das Gros der Investitionen verwendete die Nordstadt ihr Anteil des jährliches Stadtteilbudgets. Von 100.000 Euro, die Weimars Haushalt dafür vorsieht, kommen Weimar-Nord aufgrund der Einwohnerzahl gut 10.000 Euro zu. „Wir wollen auch im nächsten Jahr an dem Budget festhalten, egal, wie der Haushalt aussehen wird“, betonte der OB. Die Zusammenarbeit zwischen Ortsteilrat Nord und der Stadt sei für ihn beispielhaft.