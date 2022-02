Novavax-Impfstoff jetzt auch in Weimar

Weimar. Erste Termine für Menschen aus Gesundheitsberufen über das Impfportal.

Die ersten Impftage mit dem Totimpfstoff Novavax in Weimar stehen fest. Seit Donnerstag gegen 13 Uhr können Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich sowie von Polizei und Feuerwehr im Thüringer Impfportal Termine mit dem Totimpfstoff für Montag, 28. Februar, und Sonnabend, 5. März, im Mon Ami buchen.

In der Impfstelle Notenbank wird er am Montag geimpft. Die Impfungen finden in beiden Impfzentren jeweils von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. – Der kommende Sonnabend musste als Novavax-Impftag gestrichen werden, weil sich die Lieferung verspätet hatte.