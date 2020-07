Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur digitaler Zwischenstopp

Eigentlich sollten am Donnerstag, 9. Juli, wieder sechs Teilnehmer der Mut-Tour nach Weimar kommen. um vom Projekt und ihrem Umgang mit Depressionen zu berichten. Anders als in den vergangenen Jahren, können die Tandem-Teams aktuell aber keine realen Etappen fahren. Also wurde ein Corona-konformes Alternativangebot entwickelt: Bei der Virtuellen Mut-Tour 2020 ist es möglich, die ursprünglich geplante Strecke der zehn Etappenteams auf einer interaktiven Deutschlandkarte unter www.mut-tour.de zu verfolgen.