O’ zapft wird im Uhrenwerk

Marvin Reinhart mit einer Empfehlung für Partylöwen

Für viele steht der Herbst für Besinnlichkeit, Ruhe und Rückzug. Für alle, bei denen die Alarmglocken schon beim Lesen dieses Satzes klingeln, kann das Weimarer Uhrenwerk wieder Abhilfe schaffen. „Hereinspaziert, Hereinspaziert“ heißt es am Montag, 2. Oktober, zum traditionellen Oktoberfest auf dem Areal Am Alten Speicher in Weimar. „Auf geht‘s Madels, packt‘s die Dirndl aus, Buben, schlupft‘s in die Lederhos’n.“ Die Wies‘n-Kluft sei gerne gesehen, aber kein Muss, heißt es von den Veranstaltern. Fest steht aber: Gefeiert wird fleißig mit Maß-Bier, Schnaps und Wein. Man kann auch das Tanzbein schwingen, essen, schwatzen und lustig sein. Für die nötige Musik sorgen das Schauorchester Weimar und die Live-Band Rockpirat.

Übrigens: Wer die neue Zwiebelmarktkönigin Laura I. gleich live und in Farbe sehen will, hat dazu auch am Montag die Chance: Denn der erste Termin der neuen Marktkönigin steht bereits fest. Sie ist traditionell am Vorabend des Einheitstages zum Oktoberfest im Uhrenwerk eingeladen, wo sie mit Oberbürgermeister Peter Kleine das Festbier ansticht. Los gehts um 17 Uhr.