Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) findet viele gute Seiten an dem Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus, dass CDU und Linke in Thüringen eine „Projektregierung“ bilden sollten.

OB begrüßt Idee einer Projektregierung

Thüringen diskutiert über den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus, dass CDU und Linke eine „Projektregierung“ bilden. Das begrüßt Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos): Die besondere Mehrheitssituation erfordere neue, kreative, aber auch in der Praxis funktionierende Ideen, die eine Legislaturperiode halten können“, betonte er und fügte hinzu: Weder Rot-Rot-Grün noch Schwarz-Gelb oder eine andere Farbkombination habe das Mandat für eine Regierungsbildung.

Eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün hält Kleine „persönlich nicht für ausreichend demokratisch legitimiert“. Ein „weiter so“ sei von den Wählern nicht gewollt. Allerdings wertet er die Zustimmung für Bodo Ramelow als Signal, dass er Ministerpräsident bleiben solle.

Althaus sprach sich dafür aus, bei der Besetzung der Regierung Fachkompetenz und nicht Parteizugehörigkeit ins Zentrum zu stellen. Auch das würde Kleine mittragen. „Wenn das gelingt, könnte von Thüringen wieder eine positive demokratische Innovation ausgehen.“

Gedämpfte Erwartungen hat Landrätin Christian Schmidt-Rose (CDU). Grundsätzlich halte sie Gespräche immer für etwas Gutes, stelle sich aber die Frage: „Was soll als Ziel herauskommen?“ Wenn es definierbare Projekte gebe, die das Land voranbringen, könne die CDU ihre Expertise einbringen. Voraussetzung sei aber, dass die Positionen gleichberechtigt eingehen.

Bei der Frage, was solche Projekte sein könnten, vertritt die Landrätin die Auffassung, dass es besser sei, statt der vielen Förderprogramme die Kommunen ohne Bevormundung durch Land, Bund oder EU finanziell besser auszustatten. „Wir als Kommunalpolitiker wissen selbst, welche Prioritäten wir setzen müssen.“ Sie fürchte aber, an einem „derartigen, umfassenden Projekt nur auf Landesebene würde sich schon die Inkompatibilität einer projektbezogenen Regierung erweisen“. Bei anderen Themen, gerade der Bildungspolitik, sehe sie „grundsätzlich abweichende Positionen“, so die Landrätin.