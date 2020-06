Kranichfeld. Die historische Anlage in Kranichfeld startet mit einem Hygienekonzept in die neue Saison

Oberschloss öffnet ab Freitag wieder für Besucher

Die längste Winterpause in der jüngeren Geschichte des Kranichfelder Oberschlosses geht zu Ende: Am Freitag, 12. Juni, öffnen sich auf der historischen Anlage um 11 Uhr zum ersten Mal wieder die Türen für Besucher. Die reguläre Saison war am 17. November zu Ende gegangen, Mitte Dezember herrschte zur traditionellen Schlossweihnacht noch einmal zwei Tage Hochbetrieb auf dem Berg. Die Corona-Krise kam der Wiedereröffnung im März zuvor, und auch das traditionelle Burgfest zu Pfingsten wurde zum zweiten Mal in seiner Geschichte nach 1994 abgesagt.

In den letzten Tagen startete Burgverwalter Thomas Schiffer mit seinem Team einen großen Frühjahrsputz. Nicht nur, um den ersten Besuchern ein Schloss in Bestzustand präsentieren zu können: Es geht natürlich auch um die Umsetzung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

Das Burg-Team erarbeitete zusammen mit den Zuständigen der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld einen umfassenden Hygieneplan. Für die Grundreinigung der Toilettenanlage wurde ein externes Unternehmen angefordert.

Im Juni hat das Oberschloss vorerst dienstags bis freitags jeweils 11 bis 16 Uhr, samstags und sonntags jeweils 11 bis 17 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, Ermäßigte 2 Euro und Familien 5,50 Euro.