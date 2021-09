Obstverkauf am Samstag in Tiefengruben

Tiefengruben. An zwei Samstagen im Oktober kommen Fans des leckeren Obstes aus dem Weimarer Land trotz Absage des großen Marktes auf ihre Kosten.

Mit zwei Verkaufsaktionen im Oktober wollen acht Tiefengrubener Obstbauern eine kleine Entschädigung für den zum zweiten Mal pandemiebedingt abgesagten Obstmarkt anbieten. Am Samstag, 2. Oktober, bauen sie ihre Stände über das Dorf verteilt auf und verkaufen von 12 bis 16 Uhr ihre geernteten Früchte der Saison. An den Verkaufsständen sind Mund-Nasen-Bedeckung und Einhalten des Mindestabstandes vorgeschrieben. Der zweite Aktionstag folgt am 16. Oktober.

