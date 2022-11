Öffentlicher Beobachtungsabend in Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Weimar

Weimar. Am Mittwoch können von Weimar aus neben dem Mond auch Mars, Jupiter und Saturn beobachtet werden.

An der Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Weimar findet an diesem Mittwoch ein öffentlicher Beobachtungsabend statt. „Mit unseren Teleskopen laden wir zur Beobachtung der Planeten Mars, Jupiter und Saturn sowie der Beobachtung des Mondes ein“, heißt es in der Ankündigung des Gymnasiums, dem Verein Sterngucker und der AG Astronomie. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.