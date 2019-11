Weimar WeimarDas Projekt Eins in der Schützengasse 2 öffnet seine Bühne am Sonntag, 10. November, 19 Uhr für individuell künstlerische Projekte. Kreative Akteure erhalten dort die ...

Offene Bühne im Projekt Eins

Das Projekt Eins in der Schützengasse 2 öffnet seine Bühne am Sonntag, 10. November, 19 Uhr für individuell künstlerische Projekte. Kreative Akteure erhalten dort die Möglichkeit, mit ihrem künstlerischen Projekt einmal im Rampenlicht zu stehen – sei es Musik, Theater oder Literatur. Bei gemütlicher Bar-Atmosphäre wird das veranstaltende Institut für Kabarett und Kleinkunst e.V. das Format „Projekt (M)eins“ in Zukunft etablieren und regelmäßig veranstalten.

Sonntag, 10. November, 19 Uhr, Projekt Eins, Schützengasse 2, Eintritt frei.