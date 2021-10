Offene Tore bei Camsin auf der Weimarer Marienhöhe

Weimar. Der Verein stellt am Samstag seine Arbeit vor. Im Zentrum stehen tiergestützte Therapien.

Für alle Interessierten bietet der Weimarer Verein Camsin am 9. Oktober die Möglichkeit, einmal in Wohlfühl-Kontakt mit Pferden, Hunden, Ziegen und vielen anderen tierischen Lebewesen zu kommen. Der Verein verfügt über ein großes Gelände auf der Marienhöhe am Ettersberg und hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Begegnung mit Natur und Tier Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, Kindern, Familien und Senioren heilsame Erfahrungen zu ermöglichen.

An diesem Tag steht das Vereinsgelände allen Neugierigen offen. Auf sie warten Begegnungen mit den tierischen Bewohnern, kleine Abenteuer mit Lagerfeuer und Tipi, eine naturnahe Bastelzeit und vieles mehr. Getränke und Speisen müssen selbst mitgebracht werden. Die Zufahrt erfolgt in der Verlängerung der Industriestraße oberhalb der Umgehung.

Dem Verein gehören Menschen verschiedener pädagogischer Professionen an. Ziel sei die Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Zum tierischen Team gehören auch Pferde, Rinder, Schafe, Esel und Kleintiere.

Samstag, 9. Oktober, 11 bis 15 Uhr; Offene Tore auf der Marienhöhe am Ettersberg in Weimar