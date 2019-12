Der Innenausbau läuft beim Caritas-Neubau „Servicewohnen am Webicht". Diese Aufnahme zeigt das Portal entlang des Baumschulenweges.

Weimar. Den Rohbau des neuen Caritas-Seniorenprojektes können Interessierte am Samstag besichtigen. Es soll im Sommer 2020 eröffnet werden.

Offene Türen beim Caritas-Neubau

Offene Türen zur Besichtigung hat an diesem Samstag das Projekt „Caritas Servicewohnen am Webicht“. Interessierte können den Rohbau in Augenschein nehmen sowie sich über die weiteren Pläne und Preise informieren. Dort entstehen 31 Wohneinheiten für betreutes Wohnen sowie unter anderem eine Tagespflege und eine Wohngruppe für Demente. Die Eröffnung ist für den Sommer 2020 vorgesehen.

Samstag, 21. Dezember, 9.30 bis 12 Uhr; Baumschulenweg