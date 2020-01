Das neue medizinische Versorgungszentrum in Weimar-West öffnet am 15. Januar für zwei Stunden seine Türen für interessierte Besucher.

Offene Türen im neuen medizinischen Zentrum in West

Mit einem Tag der offenen Tür wird das neue medizinische Zentrum in Weimar-West der Öffentlichkeit präsentiert. Am 15. Januar haben Interessierte für zwei Stunden die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in der Berliner Straße kennenzulernen und mit dem medizinischen Personal ins Gespräch zu kommen.

Seit Jahresbeginn betreibt die Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH in Weimar-West eine Psychiatrische Tagesklinik und eine Psychiatrische Institutsambulanz. Darüber hinaus haben vier Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums der Gesundheitszentrum Weimar GmbH ihren Sitz an den neuen Standort verlagert. Dazu zählen nach Angaben des Weimarer Klinikum die diabetologische Schwerpunktpraxis, die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin sowie zwei Hausarztpraxen. In den Praxen werden bereits seit vielen Jahren Patienten aus dem Wohngebiet Weimar-West betreut.

Für das Projekt fand das Klinikum, das eine Immobilie für ein solches Vorhaben in Weimar-West gesucht hatte, in der Weimarer Wohnstätte als Eigentümerin der Immobilie und Bauherrin den passenden Partner. Sie ließ dafür seit September 2018 die ehemalige Albert-Schweitzer-Grundschule herrichten. Diese war zuvor in den neuen Campus umgezogen.

Geplant war für das medizinische Zentrum, das am 3. April des vergangenen Jahres Richtfest feiern konnte, eine Investition von 4,2 Millionen Euro in die wohnortnahe Versorgung der Stadtteilbewohner. Teile des Hauptgebäudes wurden rückgebaut, unter anderem entstand ein Anbau als Sicherheitstreppenhaus. Über diesen Anbau wird auch eine neue Dachterrasse erschlossen.

Mittwoch. 15. Januar, 17 bis 19 Uhr; Berliner Straße 2