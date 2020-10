Offener Brief zum Merketal

In einem offenen Brief wenden sich Weimarer gegen geplante Bebauung im Merketal. Im Vorfeld des Stadtrates am 14. Oktober mit einer Anfragen der Grünen zum Thema haben bereits mehr als 200 Menschen das Schreiben an Oberbürgermeister Peter Kleine und den Stadtrat unterzeichnet. „Wir sind gegen die Vermarktung, besonders aber gegen eine massive Bebauung der Feldflächen im Merketal und setzen uns aktiv für den Erhalt des Naturraumes ein“, heißt es. Die Unterzeichner regen unter anderem an, zunächst die anderen entstehenden Wohngebiete wie an der Lützendorfer Straße und am ehemaligen Schlachthofgelände zu Ende zu bringen und dann zu ermitteln, ob wirklich noch Bedarf an weiterem Wohnraum besteht.