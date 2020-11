Offizielles Höhenlimit für Weimarer Bahntunnel

An der Bahnunterführung in der Ettersburger Straße ist nun auch eine Höhenbegrenzung direkt über der Fahrbahn ausgewiesen. Der städtische Bauhof installierte am Samstag die Schilder, die auf die maximale Durchfahrthöhe von vier Metern verweist, samt rot-weißer Warnmarkierung, die im Dunkeln reflektiert. Die Beschilderung war notwendig geworden, da in jüngerer Vergangenheit mehrfach Lkw mit ihren Aufbauten an der Brücke hängen blieben und Schaden verursachten. Wegen der Arbeiten war das Teilstück der Ettersburger Straße bis gegen Mittag nur halbseitig befahrbar und stadteinwärts gesperrt.