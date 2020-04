Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs

Trotz des allgemeinen Rückgangs von Verkehrsunfällen und Verstößen registrierte die Polizei-Inspektion Weimar am Osterwochenende mehrere Unfälle, Verkehrs- und Drogendelikte. Am Samstagvormittag befuhr eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin die Henry-van-de-Velde-Straße in Richtung Klinikum, als ein 46-jähriger Opel-Fahrer ihre Vorfahrt missachtete. Er war von der Lyonel-Feininger-Straße in Richtung Hospitalgraben unterwegs und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, konnten aber nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Auf den Unfallverursacher kommt laut Polizei ein Bußgeld zu.

Ohne Führerschein war am frühen Samstagnachmittag ein Hyundai-Fahrer in der Nordstraße unterwegs. Er sei einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, da eines seiner Bremslichter defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer (62) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Totalschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße kurz vor der Einfahrt zur Avenida-Therme Hohenfelden. Fiat-Fahrer (65) hatte am rechten Fahrbahnrand gehalten, der 27-Jährige hinter ihm bemerkte das nicht und fuhr mit seinem Daewoo auf. Der Unfallverursacher wurde wegen des Verdachtes auf ein Schleudertrauma ins Klinikum gebracht.





Bei der Kontrolle eines grauen Toyota auf einem Feldweg zwischen Ottmanshausen und Hottelstedt stellten Polizeibeamte Cannabisgeruch im Fahrzeug fest. Im Pkw wurden beim 19-jährigen Beifahrer mehrere Cannabisblüten festgestellt, die beschlagnahmt wurden. Der 21-jährige Fahrzeugführer stand laut Polizei unter Einfluss von Marihuana. Er wurde zur Blutentnahme gebeten und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. Sein Beifahrer muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.





Bereits Freitagabend fiel Beamten in Nermsdorf eine Simson S50 auf, an der kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer war 13 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Als der Junge seinem Vater übergeben wurde, habe sich herausgestellt, dass der Vater als Halter der Simson von der „Spritztour“ seines Sohnes nichts wusste. Er hatte für das Fahrzeug zwar eine Versicherung abgeschlossen, das dazugehörige Kennzeichen jedoch noch nicht angebracht. Gegen den Jungen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugten Gebrauches eines Kraftfahrzeuges erstattet.

Mehrere Alukügelchen warfen drei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren weg, als sich am Freitag Polizeibeamte auf sich zukommen sahen. In den Kugeln befand sich Marihuana. Sie wurden beschlagnahmt und Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer flüchtete Freitagnachmittag in Kranichfeld vor der Polizei. Als der Mann gestoppt und festgehalten wurde fand sich der Grund für seine Flucht: Er hatte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Anzeigen erstattet.