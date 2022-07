Ohne Führerschein und volltrunken Verkehr auf B87 bei Apolda gefährdet

Apolda. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine Verkehrsgefährdung durch einen 17-Jährigen auf der B87 beobachtet haben.

Bereits im Februar kam es auf der B87 zwischen Umpferstedt und Apolda zu einem gefährdeten Fahrmanöver eines 17-Jährigen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr der Jugendliche in der Nacht von Samstag, 26. Februar, zu Sonntag, 27. Februar kurz vor Mitternacht, auf der Weimarer Höhe.

Zunächst fuhr er sehr langsam, um anschließend zu beschleunigen. Dabei fuhr er laut Polizei so schnell, dass er Probleme bekam die Verkehrsinsel zu umfahren. Also kam er nach rechts in die Bankette und nach links in den Gegenverkehr. Die Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Spätere Nachforschungen zeigten, dass der Jugendliche nicht mal einen Führerschein hatte. Laut Polizei war er dazu noch betrunken.

Um das Geschehen vollständig aufklären zu können, sucht die Polizei Weimar nach Zeugen. Sie suchen aber auch den Autofahrer, der auf die Situation aufmerksam wurde. Hinweise bitte per Telefon unter 03643 / 882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

