Oktoberfest in Thangelstedt

Thangelstedt. Der Blankenhainer Ortsteil feiert am Samstagnachmittag und -abend rund um das Vereinshaus.

Der Dorfverein des Blankenhainer Ortsteils feiert am Samstag, 30. September, eine neue Auflage des Thangelstedter Oktoberfestes. Los geht es 14 Uhr rund um das Vereinshaus, Besuchern in Dirndl oder Lederhose winkt ein Freigetränk. Es gibt deftige Spezialitäten, Blasmusik, Disco-Klänge und ab 19 Uhr einen Fackelumzug für die jüngsten Besucher durch das Dorf. Eine Hüpfburg und ein Bastelstand sind vorbereitet, die Großen dürfen sich wie gewohnt in diversen Gaudi-Spielen messen.