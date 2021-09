Die neuen Betreiber der Ölmühle laden am Samstag, den 18. September zu ihrem ersten Oktoberfest nach Eberstedt ein (Symbolfoto).

Oktoberfeststimmung in Eberstedt mit Blasmusik und Weißwurstfrühstück

Eberstedt. Ölmühle Eberstedt und Gemeinde laden gemeinsam zum Oktoberfest ein. Programm für den kompletten Samstag.

Am Wochenende kehrt die Wiesn-Stimmung in das Ilmtal zurück. Denn am Samstag laden die Gemeinde und die Ölmühle Eberstedt gemeinsam zum Oktoberfest ein.

Rund um das historische Mühlenensemble geht es bereits früh um 9 Uhr los mit einem Weißwurstfrühstück. Nach den D’Müllers Ladys spielt ab 10 Uhr bis 13 die Kapelle Trashmen und für Live-Blasmusik sorgen. Zwischen 17 und 18 Uhr geht die Veranstaltung in einen Tanzabend über. Bis 20 Uhr sorgen D’Müllers hier für musikalische Unterhaltung. Ab 21 Uhr wird DJ Fred Large wiederum für akustische Untermalung sorgen und es kann das Tanzbein auf der After-Wiesn-Party geschwungen werden.

Für das Oktoberfest an der Ölmühle ist der Eintritt frei. Auch bei schlechtem Wetter stehe der Veranstaltung nichts im Wege, heißt es. Ein großes Zelt ist auf dem Gelände aufgebaut. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Oktoberfest an der Ölmühle in Eberstedt: Samstag, 18. September, Start 9 Uhr, Eintritt frei

