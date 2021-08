Olaf Weber liest im Weimarer Künstlergarten

Weimar. Auf Olaf Webers neuen Gedichtband machen eine Lesung im Künstlergarten und die neue Ausstellung in der Galerie Markt 21 aufmerksam.

Seinen neuen Muschelkalk-Band „Ein Veilchen, Schulter an Schulter“ stellt Olaf Weber am Dienstag, 17. August, 19 Uhr, im Gespräch mit dem Dichter André Schinkel im Künstlergarten am Theaterplatz vor. Die Reihe „Literatur im Künstlergarten“ ist ein Kooperationsprojekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen mit dem Haus der Weimarer Republik. Olaf Weber organisiert sein poetisches Material entsprechend seiner Weltsicht als widerständige Logik, als Nonsens, als erhellendes Denken. Das Publikum kann sich auf amüsante, zuweilen vertrackte Gedichte freuen. Bereits am Freitag, 13. August, 20 Uhr, wird in der Galerie Markt 21 eine Ausstellung der sprachspielenden Wortakrobaten Olaf Weber und Michael Geyersbach eröffnet.