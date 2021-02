Um die Teilnahme am Landeswettbewerb geht es am 18. Februar für 57 Schülerinnen und Schüler aus Weimar und dem Weimarer Land (Symbolbild).

Weimar. Zu Hause Aufgaben lösen und einschicken – in Corona-Zeiten geht auch die Physik-Olympiade neue Wege.

Olympiade der Physik-Asse in Weimar und Umgebung läuft online

Die zweite Stufe der diesjährigen Physikolympiade in der Region wird am Donnerstag, 18. Februar, ausgetragen. Allerdings findet die Klausur nicht wie üblich im Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar statt, sondern online. Darüber informierte der Organisator Heiko Bauer. Für diese Klausur im Unterrichtsfach Physik der Klassenstufen 7 bis 12 haben sich die 57 besten Schülerinnen und Schüler aus Weimar und dem Weimarer Land qualifiziert. Die Landkreisschüler kommen dabei aus Bad Berka, Mellingen und Apolda.

Diese Schüler haben sich zuvor mit den Aufgaben der ersten Stufe der Thüringer Physikolympiade beschäftigt und diese hervorragend gelöst. Jetzt werden sie in der zweiten Stufe weitere „physikalische Nüsse“ knacken müssen, um sich für die Landesolympiade Physik zu qualifizieren. Diese soll am 15. April in Jena ausgetragen werden. „Es bleibt die Hoffnung, dass diese 30. Physikolympiade des Landes Thüringen wirklich bei Anwesenheit aller Teilnehmer stattfinden kann“, betonte Heiko Bauer.

„Die Online-Variante setzt ein besonders hohes Konzentrationsvermögen voraus, da die Teilnehmer die Aufgaben um 9 Uhr online erhalten, zu Hause lösen und ihre Lösungen dann online wieder zur Korrektur übersenden", berichtete Heiko Bauer.