Online-Ausstellung kann den direkten Dialog nicht ersetzen

Yasaman Alinezhad Shahrivar, hier am Goethe-Hafez-Denkmal am Beethovenplatz, leitet Kunstprojekt im Hofatelier.

Die Coronakrise und ihre Einschränkungen reißen auch beim Kunstverein Hofatelier Löcher in die ohnehin nie prall gefüllten Kassen. Gleichwohl setzt der Vereinsvorstand seine Arbeit fort und hat das Ausstellungsjahr bereits Monat für Monat bis einschließlich Dezember durchgeplant. So soll im Juni auch die Gemeinschaftsausstellung und die Jubiläumsfeier 30 Jahre Kunstverein Hofatelier nachgeholt werden.

Was davon dann angesichts der Pandemie tatsächlich stattfinden kann, ist derzeit offen. Die Januar-Ausstellung musste ausfallen. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf die nächste Werkschau: Die in Weimar lebende Künstlerin Yasaman Alinezhad Shahrivar bereitet eine Ausstellung vor, die der Kunstverein Hofatelier ab 1. Februar in seinen Räumen am Schulweg 4 in Niedergrunstedt zeigen möchte. Im Vorfeld stellte sich Yasaman Alinezhad Shahrivar den Fragen ihrer Künstlerkollegin Lola Lennartz. Beide sind Mitglied im Kunstverein Hofatelier. Lola Lennartz selbst wird ihre Werke gemeinsam mit ihrem Sohn Frank Lennartz im August im Hofatelier zeigen.

Yasaman, was bedeutet in Zeiten von Corona der Umgang mit Kunst für dich?

Ich finde es in Weimar schwierig, aber malen kann ich zu Hause, trotz Corona. Für mich besteht die Schwierigkeit vielmehr darin, dass man sich nicht mit anderen austauschen und treffen kann.

Ich verstehe das, du kannst jetzt nicht mehr wie früher deine Kunst ausstellen, da die Leute nicht kommen dürfen. Was machst du trotzdem in dieser Zeit?

Ja, ich habe jetzt mehr Zeit zu malen und kann mich mehr auf das konzentrieren, was ich aufs Papier bringen will.

Du bereitest eine Personalausstellung für den Februar vor: Wie laufen die Vorbereitungen?

Ich arbeite schon länger an Ideen und Vorbereitung, denn es soll eine Ausstellung werden, die meine persischen Wurzeln beinhaltet.

Dann können wir nur hoffen, dass im Februar alles wieder möglich ist, damit deine Ausstellung ein voller Erfolg wird, und wieder Besucher kommen können. Du bist Computer-Ingenieurin: Willst du deine Bilder, falls die Ausstellung nicht stattfinden kann, auch online zeigen?

Ja, ich bereite auch eine virtuelle Ausstellung vor, das ist zumindest eine Möglichkeit, in der Coronakrise Kunst zu zeigen. Doch der direkte Dialog mit dem Publikum ist für mich natürlich schöner. Ich fühle mich besser, wenn ich die Menschen persönlich treffen und Fragen beantworten kann. Doch nicht nur die Künstler müssen lernen, sich mit der Pandemie auseinander zu setzen.

Nimmst Du aus dieser Pandemie mit ihren Beschränkungen etwas mit für die Zukunft?

Ich denke positiv. Diese Beschränkung durch Corona zwingt uns, mal in sich hinein zu hören und darüber nachzudenken, was wichtig ist für mich wie für andere Menschen. red