Online-Forum des Klimaschutz-Ilmtal-Projekts

Tonndorf. Die Klimaschutzregion steht im Mittelpunkt einer virtuellen Veranstaltung am Samstag, 29. Mai.

Fast vier Stunden soll ein Online-Forum des Projektes „Klimaschutzregion Ilmtal“ am Samstag, 29. Mai, dauern. Es ist die letzte Veranstaltung dieser Art in der Konzeptphase des Forschungsvorhabens, das der Verein „Zukunftsfähiges Thüringen“ in Kooperation mit der Fachhochschule Erfurt betreibt und das mit Geld aus dem Bundesprogramm WIR (Wandel durch Innovation in der Region) gefördert wird. Beginn ist um 9 Uhr, voraussichtliches Ende 12.45 Uhr.

Grundsätzliches Ziel des Forschungsprojektes ist eine möglichst CO 2 -neutrale, ressourcenschonende und gemeinwohlorientierte Kreislaufwirtschaft im Ilmtal. Mit im Boot sind mehr als 50 bürgerschaftliche Initiativen, Betriebe, Forschungsinstitute und Universitäten, außerdem die Kreise Weimarer Land und Ilmkreis sowie die Stadt Weimar. Geplant sind Vorträge mehrerer Referenten, eine digitale Podiumsdiskussion und die Möglichkeit, Fragen einzubringen.

Anmeldung: https://klimaschutzregion-ilmtal.de/event/regionalforum