Online-Lesung für Kinder: Mit Luka und Sofie ins „Wunderland“

Kinderbuchautor Tino (Bussalb) kommt nicht live in die Stadtbibliothek Weimar, sondern erfreut Weimarer Kinder mit Online-Lesungen.

Die neue Online-Lesung der Stadtbibliothek Weimar führt junge Leseratten mit dem Kinderbuchautor Tino (Bussalb) ins „Wunderland“. Die Kinder Luka und Sofie gehen auf eine Reise in die Welt der Geschichten und Bücher.

Während einer Lesenacht in der Bücherei geschehen merkwürdige Dinge. Die Figuren aus den Geschichten werden lebendig. Was die beiden dabei erleben, erfahren Kinder online in der dritten Geschichte des bekannten Kinderbuchautors. Zu hören sind diese und weitere Geschichten des Kinderbuchautors auf www.stadtbibliothek-weimar.de.

Wie aus der Stadtbücherei weiter mitgeteilt wird, werde die online-Lesereihe für Kinder bis Ostern fortgesetzt. An jedem zweiten Montag findet sich ein neuer Link zu einer Online-Lesung.