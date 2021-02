Der nächste „Monday Night Stream“ der ACC Galerie am Montag, 1. März, 20 Uhr, führt zur Lagebesprechung im „Hauptquartier #2“. Einen ersten Einblick in das Projekt „A Kids Headquarters“ hatte es bereits im Februar gegeben. Jetzt befragt Kathrin Schuchardt erneut junge Leute in einem Online-Talk, zu empfangen auf dem YouTube-Kanal der Galerie. Was bewegt, was inspiriert junge Menschen?

www.acc-weimar.de