Online-Tanzkurse der Tanzwerkstatt Weimar

Zwei Online-Tanzkurse Rumba und Bachata bietet die Tanzwerkstatt Weimar für Paare an.

Weimar. Mit Online-Tanzkursen sorgt die Tanzwerkstatt Weimar dafür, dass Tanzschritte nicht so schnell wieder verlernt werden.

Nur online unterrichtet derzeit die Tanzwerkstatt Weimar, doch das mit einem vielfältigen Angebot: So wird am Mittwoch, 3. März, 18.20 Uhr, zum Online-Rumba-Workshop und 19 Uhr zu einem Online-Bachata-Workshop jeweils für Paare eingeladen.

Die Schritte passen in jedes Wohnzimmer, verspricht das Team. Das Live-Streaming ist für regulär (unbefristet) angemeldete Kursteilnehmer mit dem normalen Kurshonorar bereits abgegolten. Alle Infos über den Zugang zum Live-Streaming werden an die Kursteilnehmer per Rundmail verschickt.

info@tanzwerkstatt-weimar.de