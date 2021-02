Weimar. Verteil-Aktionen für kostenlose Mund-Nasen-Schutze starteten am Samstag auch in den Weimarer Ortsteilen Oberweimar/Ehringsdorf und Legefeld.

Die Verteilaktion kostenloser Mund-Nasen-Schutzmasken in den Ortsteilen der Kulturstadt ging am Samstag weiter voran. In Gaberndorf gab es nach Mittwoch bereits den zweiten Aktionstag, und am Wochenende starteten auch die Ortsteilräte in Oberweimar/Ehringsdorf sowie Legefeld.