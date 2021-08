Open Air am Kasseturm in Weimar

Weimar. Texas & Avantgarde Blues sind im nächsten Lounge-Konzert am Kasseturm in Weimar mit der Thüringer Band Dogma’n zu hören.

In der Summer-Lounge am Kasseturm ist am Samstag, 21. August, 19 Uhr, die Weimarer Band Dogma’n zu Gast und holt ihr verschobenes Konzert nach. Sie stehen für Texas & Avantgarde Blues. Bei ihnen treffen Albert Collins und Freddie King auf Frank Zappa & The Mothers of Invention. Allerdings bringen die Musiker Robert Boddin, Andreas Saul, Georg Lenhardt und Michael Rötsch auch ihr eigenes Material mit ein. Da wird nichts kopiert oder nachgespielt, es wird vielmehr interpretiert und improvisiert, und das macht den Dogma’n Sound aus.