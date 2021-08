Opera Studio probt in Weimar Mozarts „Zauberflöte“

Weimar. Das Lyric Opera Studio Weimar präsentiert mit seinen Gesangsstudierenden Mozarts „Zauberflöte“ in Weimar und Apolda.

Nach der Oper „Die Hochzeit des Figaro“ präsentiert das Lyric Opera Studio Weimar nun auch Mozarts „Zauberflöte“ mit Aufführungen vom 23. bis 28. August in Weimar und Apolda. Junge Opernsänger aus den USA, Kanada, Europa und Asien stellen sich in einer szenischen Aufführung in deutscher Sprache vor, inszeniert vom Künstlerischen Direktor und Bassbariton Damon Nestor Ploumis und dirigiert vom Musikalischen Leiter Olaf Storbeck.

Das Genie Mozarts erscheint in dieser Oper in einer meisterhaft vielseitigen Mischung aus schönen Melodien, stattlichen Chorälen und glanzvollen Koloraturen. 36 internationale Gesangsstudierende aus zwölf verschiedenen Ländern stellen sich dieser Herausforderung und nehmen am Sommerkurs des Lyric Opera Studio Weimar teil, der ihren Einstieg in den deutschen Opernmarkt fördern soll.

Über 300 Sänger haben sich 2021 für das Programm des Lyric Opera Studio Weimar beworben. Jetzt richtet sich das Programm an Sänger, die vor kurzem ihre Hochschulausbildung abgeschlossen haben und ihren beruflichen Einstieg am Theater vorbereiten. Seit 14 Jahren hatten mehr als 1100 Studenten aus 74 verschiedene Länder diesen Trainingskurs besucht.

Die Aufführungen in Weimar finden am 23., 24., 27. und 28. August, jeweils um 19 Uhr im Mon Ami statt. Karten gibt es ab sofort bei der Tourist-Information Weimar, unter Telefon 03643/74 57 45, sowie an der Abendkasse. Die Aufführung gastiert am 26. August, 19 Uhr, in der Lutherkirche in Apolda.