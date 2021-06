Opernsänger-Ensemble zwei Mal in Weimar zu erleben

Weimar. Musikfreunde kommen innerhalb von drei Tagen in den Genuss hochkarätiger Opernmusik.

„Extraklang“ versprechen die zweiten „Garten-Fest-Spiele“ am Samstag, 5. Juni, 18 Uhr, in der Schwanseestraße 65. „La Dolce Vita“ zieht ein nach Weimar mit perlenden Klängen, Blumenduft und Vogelgezwitscher.

Mitwirkende sind Eleonore Marguerre, Uwe Stickert, Ulrika Strömstedt und Uwe Schenker-Primus mit ihrem Pianisten und Arrangeur Dirk Sobe. Zu hören sind Opernklassiker von Puccini, Mozart oder Verdi bis hin zu Italo-Hits der jüngsten Zeit (Anmeldung über konzert@extraklang.de).

Bereits am Montag, 7. Juni, 18 Uhr, gibt es bei den Tiefurter Montagsmusiken ein Wiedersehen und -hören. Deren Veranstalter freuen sich, dass aufgrund der neuen Änderungen in der Thüringer Sars-CoV-2-Infektionsschutz-Verordnung nun bereits weitere Lockerungen in Kraft getreten sind, die auch das Eröffnungskonzert der Montagsmusiken am 7. Juni betreffen. „Nun dürfen wir doch alle Besucher einlassen, da die Testpflicht aufgrund der niedrigen Inzidenz entfällt“, so Karin Stumpf (Vorsitzende des Vereins Wir). Das Publikum wird gebeten, nur den Haupteingang über die „Hauptstraße“ und „An der Kirche“ zum Gotteshaus zu nutzen. Parkplätze finden sich in Tiefurt am besten an der Alten Remise oder der Karolinenpromenade (Klärwerk). Dort riskiere auch niemand ein Knöllchen.