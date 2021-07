Opernzeit in Apolda mit Figaros Hochzeit

Apolda. Für die Aufführung in der Offenen Lutherkirche am 16. Juli ist der Vorverkauf gestartet.

Das Lyric Opera Studio Weimar präsentiert am Freitag, den 16. Juli, in der Offenen Lutherkirche Apolda „Die Hochzeit des Figaro“, Mozarts Meisterwerk voller Rache, Sinnenlust und Gelächter. Für die Aufführung sind ab sofort die Karten im Vorverkauf erhältlich. Diese sind im Buchladen in Apolda sowie in der Tourist-Information Apolda zu erwerben. Erwachsene zahlen 17 Euro, Ermäßigte 15 Euro. Kinder bis 12 Jahre sind frei. Die Aufführung beginnt 19 Uhr.