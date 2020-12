Ordnungsämter im Weimarer Land setzen zu Silvester auf Vernunft der Bürger

Feuerwerk wie hier 2015 im Kurpark von Bad Berka soll es in diesem Jahr nicht geben.

Weimarer Land. Auf die Vernunft der Bürger setzt Katrin Wörpel zu Silvester. Allgemein bekannt sei inzwischen ja, wie man sich über den Jahreswechsel zu verhalten habe, meint die Bürgermeisterin und Ordnungsamtschefin der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße.

In ihrem Bereich gebe es ohnehin keine Treffpunkte, an denen die Gefahr besteht, dass sich Hundert Leute verbotenerweise treffen. Klar, es habe einzelne Anfragen von Bürgern gegeben, ob sie denn mit den Kindern wenigstens ein paar Wunderkerzen abbrennen dürfen. Das sei durchaus drin, wenn Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten werden, sagt sie.

Die aktuelle Allgemeinverfügung des Landes beantworte die Frage nach dem Silvesterfeuerwerk jedenfalls genau. So heißt es dort, dass der Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen vor dem Jahreswechsel 2020 zum Jahr 2021 verboten ist. Zudem werde jeder Person empfohlen, im Zeitraum vom 31. Dezember bis 1. Januar auf das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen zu verzichten. Eben diese Empfehlung sei es, die auf die Vernunft der Bürger setzt, so Wörpel.

Darüber hinaus sei das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen im öffentlichen Raum im genannten Zeitraum verboten. Damit seien unter anderem auch Flächen vor Einzelhandelsgeschäften, Parks und Parkplätze gemeint.

Genau angesehen hat sich auch Bad Sulzas Bürgermeister Dirk Schütze nochmals die entscheidenden Paragrafen 5 und 6 der Allgemeinverfügung, weil insbesondere auch in den sozialen Netzwerken derzeit immer wieder Diskussionen aufflammen. Dass Bürger, die noch Restbestände aus anderen Jahren haben, diese eben nicht verballern, darauf hofft auch er. Eigens Kontrollen durchs Ordnungsamt werde es allerdings nicht geben.

Ob es Kontrollen des Apoldaer Ordnungsamtes zu Silvester geben wird und wenn ja in welcher Intensität, das will Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand mit seinem Stellvertreter am Mittwoch noch beraten. Normalerweise gebe es Dienstpläne. Nun müsste man schauen, ob die auf die spezielle Situation angepasst werden müssen.