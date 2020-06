Der Weimarer Orgelsommer in der Stadtkirche St. Peter und Paul wird fortgesetzt.

Weimar. Zum nächsten Konzert des Weimarer Orgelsommers wird am Sonntag, 14. Juni, in die Herderkirche eingeladen.

Der Weimarer Orgelsommer wird am Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr, in der Herderkirche fortgesetzt. Entscheidender Bestandteil des neuen Konzepts ist die Kooperation mit der Orgelklasse der Hochschule für Musik Franz Liszt von Martin Sturm. Das Ensemble Hofmusik und Musiker der Staatskapelle werden neben KMD Johannes Kleinjung die Reihe vervollständigen. Karten zu 5 € sind nur an der Abendkasse erhältlich.