Orgelkonzert zu den Liszt-Tagen in Denstedt

Denstedt. Zu den Weimarer Liszt-Tagen musiziert die Orgelklasse der Musikhochschule Weimar in der Kirche zu Denstedt.

Im Rahmen der 39. Weimarer Liszt-Tage wird am Samstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr in die Kirche von Denstedt eingeladen, an deren Peternell-Orgel Franz Liszt 1860 „Orgelconferenzen“ und „Privatkonzerte“ durchführte, Das 2011 restaurierte Instrument wird von Studierenden der Musikhochschule Weimar aus der Orgelklasse von Martin Sturm in vielfältiger Weise zum Klingen gebracht.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Schumann und Liszt, von dem Präludium und Fuge über BA-C-H zu hören ist. Der Eintritt ist frei. Es gelten die 3-G-Regeln.