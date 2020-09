Orgelkonzerte für den kleinen Kreis

Sie ist nicht etwa Eventmanagerin, sondern Versicherungsmaklerin. Mitglied der Kirchgemeinde ist sie ebenso wenig. Dennoch hat es sich die Blankenhainerin Sabrina Elbin auf die Fahne geschrieben, in Corona-Zeiten ein Stück Kultur zurück in ihre Stadt und in deren Kirche zu holen. Sie initiierte für dieses Wochenende Orgelkonzerte in St. Severi.

Auf Einladung der Lindenstädterin hin gastiert Nico Wieditz in Blankenhains Stadtkirche. Der Eisenacher Organist und Keyboarder ist normalerweise mit seiner Show „Starlights“ auf Tour, die das Livespiel auf Kirchenorgeln mit synthetischer und Orchestermusik verbindet und ein Spektrum von Klassik, Musicalthemen und Filmmusik bis hin zu Pop, Rock und sogar Metal abdeckt. Darüber, was gespielt wird, kann immer auch das Publikum entscheiden. Bei seinen Veranstaltungen sammelt der Musiker zudem Spenden für Kinder, die in ihren Familien weniger Zuwendung bekommen, als sie bräuchten.

In Zeiten von Corona verlangte das Ganze ein neues Konzept, um überhaupt stattfinden zu dürfen. Wieditz entwarf seine „V.I.P. Orgel Tour“ mit Konzerten für maximal 30 Besucher, deren Sitzplätze mit ausreichend Abstand direkt um die Orgel angeordnet sind. Ein solches Konzert des Keyboarders, der auch bei ihrer Lieblingsband „And One“ an den Tasten steht, erlebte Sabrina Elbin im Juli in Gera - und wollte die Tour unbedingt auch nach Blankenhain holen. Der Künstler sagte zu, die heimische Kirchgemeinde ebenso, sodass nun gleich drei Konzerte stattfinden können, neben einem für Gäste aus dem privaten Umfeld der Gastgeberin auch zwei öffentliche: am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr sowie am Samstag, 3. Oktober, um 17 Uhr. Für beide sind noch wenige Restkarten zu haben (Kontakt: 0160/7900550).