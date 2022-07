Orgelmusik aus vier Jahrhunderten in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche

Weimar. Orgelmusik aus vier Jahrhunderten erklingt am Donnerstag, 21. Juli, um 20 Uhr beim Thüringer Orgelsommer in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar.

Spanisch-portugiesische Orgelmusik aus vier Jahrhunderten erklingt am Donnerstag, 21. Juli, um 20 Uhr beim Thüringer Orgelsommer in der Herz-Jesu-Kirche. Zu Gast ist dort Professor Martin Schmeding aus Leipzig. Bei dem Konzert wird er an der Franz-Liszt-Gedächtnisorgel Werke von Scarlatti, Soler und Lidón spielen, bei denen sich das Publikum auf die temperamentvolle und abwechslungsreiche Musik der Iberischen Halbinsel freuen darf. Schmeding erhielt 2009 den Preis der deutschen Schallplattenkritik und 2010 den Echo Klassik als Instrumentalist des Jahres. Die Auszeichnung zum Professor des Jahres 2017 runden sein künstlerisches Profil ab. Eintrittskarten für das Konzert gibt es für 10 Euro an der Tageskasse.