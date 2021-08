Orgelmusik plus Aktionsmalerei in Denstedter Dorfkirche

Denstedt. Zu einem besonderen Kunsterlebnis wird in die Dorfkirche zu Denstedt eingeladen: Zur Orgelmusik entstehen Pastell-Zeichnungen und Acryl-Bilder.

Zu einer Performance „Orgelmusik plus Aktionsmalerei“ wird am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr in die Kirche zu Denstedt eingeladen. Während Michael von Hintzenstern auf der Liszt-Orgel unter Nutzung der Winddrossel neue Klang-Farben zu Gehör bringt, gestaltet der Künstler Adam Noack (Weimar/Leipzig) auf mehreren Staffeleien Pastell-Zeichnungen auf Papier und Acryl-Bilder auf Leinwand. Beim Schnell-Skizzieren setzt er Motive aus Raum und dem Kreis der Zuhörer um. Adam Noack, 1984 in Duisburg geboren, absolvierte als „Diplomkünstler“ die Bauhaus-Universität Weimar, gehört zu den Künstlern der Galerie Eigenheim Weimar/Berlin und weilte zuletzt als Stipendiat im Iran. Der Eintritt ist frei!