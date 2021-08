Weimar. Orgelmusik vierhändig erklingt im nächsten Konzert des Weimarer Orgelsommers in der Herderkirche.

Mit Orgel vierhändig hält der Weimarer Orgelsommer in der Herderkirche am Sonntag, 8. August, für Freunde der Orgelmusik etwas ganz Besonderes bereit: Es spielen Sebastian Fuhrmann, Stadtkantor in Meiningen und Absolvent der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, und Ludwig Zeisberg, Regionalkantor für das Dekanat Eschwege. Beginn ist um 18 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.