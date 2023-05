Orgelmusik zu Himmelfahrt in Ettersburg

Ettersburg. In Ettersburg bringt Michael von Hintzenstern das bekannte Instrument der Schlosskirche zum Erklingen.

Die Peternell-Orgel in der Ettersburger Schlosskirche erklingt am Himmelfahrtstag: Michael von Hintzenstern gibt am Donnerstag, 18. Mai, ab 16 Uhr ein Konzert. Er hat für das 2011 restaurierte Instrument Werke von Franz Liszt sowie seinen französischen Zeitgenossen César Franck und Louis Lefébure-Wély ausgewählt.

Unter anderem erklingt das von Liszt zu einem Text von Peter Cornelius komponierte „Weimars Volkslied“, gesungen 1857 von einem Männerchor zur Grundsteinlegung des Carl-Alexander-Denkmals und später für den speziellen Orgel-Klang der Gebrüder Peternell aus Seligenthal bearbeitet. Gespannt sein dürfen die Besucher zudem auf die Uraufführung einer Eigenkreation von Hintzensterns. Der Eintritt ist frei.