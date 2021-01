Orgelsanierung in Apoldaer Lutherkirche liegt im Zeitplan

Apolda Sauerorgel wird in Dresden in die Kur genommen. Im März folgen Arbeiten im Gotteshaus selbst

Apolda. Die Sanierung der Sauerorgel in der Lutherkirche liegt trotz Corona aktuell voll im Zeitplan. Das bestätigt auf Nachfrage Kreiskantor Mike Nych. Aktuell werden die letzten ausgebauten Pfeifen im Orgelbauunternehmen Jehmlich in Dresden in die Kur genommen. Darunter auch zwei Register, die in den 1930er-Jahren umgebaut wurden und nun in ihren Originalzustand zurück versetzt werden.

Gleichzeitig findet aktuell die aufwendige Restaurierung des Orgeltisches statt, der erst im September 2020 ausgebaut wurde. Spätestens im März folgen dann die Arbeiten im Gotteshaus selbst, wo die verblieben größeren Pfeifen gelagert sind, die nicht umständlich nach Dresden transportiert wurden. Im Sommer 2022 soll das Instrument in Apoldas größtem Konzertsaal wieder erklingen.